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Газзаев о разгромном поражении сборной России: «Это провал. Тут нечего комментировать»

00:59
Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев лаконично описал разгромное поражение национальной команды от Сербии (0:5) в гостевом матче Лиги наций

— Матч провальный, — сказал Газзаев «СЭ». — Комментировать тут нечего. (Константин Колмаков)

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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