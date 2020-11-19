Газзаев о разгромном поражении сборной России: «Это провал. Тут нечего комментировать»
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев лаконично описал разгромное поражение национальной команды от Сербии (0:5) в гостевом матче Лиги наций
— Матч провальный, — сказал Газзаев «СЭ». — Комментировать тут нечего. (Константин Колмаков)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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