Гарет Саутгейт: "Усталость сыграла свою роль"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения от Голландии в 1/2 финала Лиги наций (1:3) отметил, что усталось привела к ошибкам в обороне. Манерой игры своей команды он остался доволен, несмотря на сложность.

- Усталость сыграла свою роль при ошибках в обороне, - цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта. - Я требую от них сложной игры возле своих ворот, но если бы мы не играли так, то вообще бы сюда не попали. У голландцев также была грубая ошибка в защите. Мы уступили не из-за нашей манеры игры, а из-за плохого исполнения и усталости.

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