Френки Де Йонг считает, что Голландия провела не лучший матч

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг - о матче со сборной Португалии (0:1) в финале Лиги наций

- Когда до трофея остается шаг, очень хочется выиграть его, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - Сегодня мы провели не самый лучший свой матч, но получили опыт, который должен пригодиться нам в матчах Евро. Сегодня у нас плохо шли дела при построении атак. Не получалось перемещать мяч от одной линии к другой. Очень много сил отняла игра с Англией, но это не должно служить для нас оправданием.