Гол Модрича принес Хорватии победу над Францией

Хорватия победила Францию на выезде в матче группового этапа Лиги наций. Хорваты одолели соперника со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитника Лука Модрич. Он отличился уже на 5-й минуте встречи.

В другом матче группы 1 Дания дома обыграла Австрию (2:0). Датчане идут на первом месте — у них 9 очков.

Хорватия набрала 7 очков и поднялась на второе место в группе. А вот Франция остается на последней строчке: в четырех матчах команда набрала только 2 очка. Австрия — третья (4 очка).