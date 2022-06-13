Дания дома победила Австрию в матче Лиги наций

Сборная Дании одержала домашнюю победу над командой Австрии в матче четвертого тура группового турнира Лиги наций — 2:0. Встреча прошла на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене.

Голами отметились Йонас Винн (21-я минута) и Андреас Сков Ольсен (37-я).

В параллельном матче Франция дома уступила Хорватии (0:1).

Датчане возглавляют группу 1 Лиги А, набрав 9 очков. Австрийцы — третьи с четырьмя очками. Хорваты идут вторыми (7), французы — последние (2).

Матчи пятого тура пройдут в сентябре.