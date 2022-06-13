Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

13 июня, 23:34

Дания дома победила Австрию в матче Лиги наций

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Дания — Австрия.
Фото Reuters

Сборная Дании одержала домашнюю победу над командой Австрии в матче четвертого тура группового турнира Лиги наций — 2:0. Встреча прошла на «Паркен Стэдиум» в Копенгагене.

Голами отметились Йонас Винн (21-я минута) и Андреас Сков Ольсен (37-я).

В параллельном матче Франция дома уступила Хорватии (0:1).

Датчане возглавляют группу 1 Лиги А, набрав 9 очков. Австрийцы — третьи с четырьмя очками. Хорваты идут вторыми (7), французы — последние (2).

Матчи пятого тура пройдут в сентябре.

Лига наций A. Группа 1
13 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
2:0
Австрия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Дании по футболу
1
0
Читайте также
Главная проблема возрастного ценза — будущее парного катания. Мы рискуем потерять многие пары
Как с помощью скандалов пытаются продлить отстранение России от мирового спорта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский тренер сборной Казахстана станцевал лезгинку после победы над Словакией

Гол Модрича принес Хорватии победу над Францией
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости