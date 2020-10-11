Эпичный автогол эстонцев. К мячу в свои ворота привела красивая распасовка
Сборная Эстонии забила курьезный автогол в матче Лиги наций против Македонии (3:3). На третьей минуте после долгой перепасовки Мартен Куск откатил мяч 18-летнему голкиперу Карлу Эйну, проводившему третий матч за национальную команду. Однако футболист не заметил, что Эйн покинул вратарскую, и в результате мяч закатился в ворота.
#UEFANationsLeague— Benja Diez Sierra (@benjadiezsierra) October 11, 2020
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?? Estonia 0??
?? Macedonia 1?
| Marten Kuusk OG 3#NationsLeague pic.twitter.com/29S3y9GAXf
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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