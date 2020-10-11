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Эпичный автогол эстонцев. К мячу в свои ворота привела красивая распасовка

21:49

Сборная Эстонии забила курьезный автогол в матче Лиги наций против Македонии (3:3). На третьей минуте после долгой перепасовки Мартен Куск откатил мяч 18-летнему голкиперу Карлу Эйну, проводившему третий матч за национальную команду. Однако футболист не заметил, что Эйн покинул вратарскую, и в результате мяч закатился в ворота.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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