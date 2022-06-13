Луис Энрике подвел итоги матча Лиги наций против Чехии

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу в матче группового турнира Лиги наций против Чехии (2:0).

«Я рад за многих игроков. Сегодня они провели отличный матч. Мы могли убить интригу еще в первом тайме, если бы реализовали еще пару моментов. Пришлось попотеть, потому что соперник играл на высоком уровне. Хочу поблагодарить болельщиков в Малаге — атмосфера была замечательной. С самого начала, в день приезда сюда, нам оказали радушный прием. Повсюду были испанские флаги и красные футболки. Играть в такой атмосфере — одно удовольствие», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

В составе испанцев голами отметились полузащитники Карлос Солер и Пабло Сарабия.

Испания набрала 8 очков и поднялась на первое место в группе. Чехия осталась на третьей строчке (4 очка).