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Сегодня, 01:46

Луис Энрике подвел итоги матча Лиги наций против Чехии

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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу в матче группового турнира Лиги наций против Чехии (2:0).

«Я рад за многих игроков. Сегодня они провели отличный матч. Мы могли убить интригу еще в первом тайме, если бы реализовали еще пару моментов. Пришлось попотеть, потому что соперник играл на высоком уровне. Хочу поблагодарить болельщиков в Малаге — атмосфера была замечательной. С самого начала, в день приезда сюда, нам оказали радушный прием. Повсюду были испанские флаги и красные футболки. Играть в такой атмосфере — одно удовольствие», — цитирует Энрике пресс-служба УЕФА.

В составе испанцев голами отметились полузащитники Карлос Солер и Пабло Сарабия.

Испания набрала 8 очков и поднялась на первое место в группе. Чехия осталась на третьей строчке (4 очка).

Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
Луис Энрике
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