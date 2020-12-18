Дюков прокомментировал выступление сборной России в Лиге наций

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков на пресс-конференции прокомментировал итоги заседания исполкома РФС.

«Мы не можем быть удовлетворены выступлением сборной. Было неплохое начало, но в последние четыре матча в Лиге наций без побед. Та задача, которая ставилась перед сборной — повышение в классе лиги наций — не была решена», — сказал Дюков.

Сборная России заняла второе место в группе 3 Лиги наций и не смогла квалифицироваться из Лиги B в Лигу A. Также национальная команда провела серию из шести матчей без побед, трижды сыграв вничью.

(Гоша Чернов)