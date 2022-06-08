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Сегодня, 13:32

Доннарумма о победе Италии над Венгрией: «Нам действительно нужна была эта победа»

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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу команды над Венгрией во втором туре Лиги наций (2:1).

«Тяжело описать эмоции: я надел майку с первым номером и капитанскую повязку — у меня нет слов, это очень трогательно. Мы очень хотели бодро начать, получать удовольствие от того, что играем вместе. Нам нужно было побеждать, мы должны были начать все с чистого листа, поэтому нам действительно нужна была эта победа. Спасибо новым ребятам, которые нам сильно помогли. Мы продолжим играть дальше с таким же желанием и сплоченностью», — сказал Доннарумма во время послематчевой пресс-конференции.

В первом туре сборная Италии дома сыграла вничью с Германией (1:1). В следующем матче команда Манчини сыграет против Англии 11 июня. Начало матча — 21:45 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/video/0276-155583b07361-feb3759293c6-1000--southgate-on-well-deserved-england-point/
Джанлуиджи Доннарумма
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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