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Сегодня, 13:10

Саутгейт назвал ничью с Германией заслуженным результатом

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничейный результат в матче с Германией во втором туре Лиги наций (1:1).

«Я думаю, мы сыграли хорошо. Мы попали в одну из самых сложных групп. Я чувствовал, что в первом тайме мы играли хорошо, но у нас было низкое качество передач и это нужно было исправить. Нам нужно было справиться с их обороной. Второй тайм начался не очень хорошо, небольшая пассивность привела к пропущенному голу. Германия отлично сыграла, такие передачи способны делать только топ-команды, Джордан Пикфорд считает, что он должен был сыграть лучше. Но ответ на это был выдающимся, и мы создали более чем достаточно шансов, чтобы сыграть вничью, и, я думаю, мы заслужили такой результат», — сказал Саутгейт во время послематчевой пресс-конференции.

В первом туре Лиги наций сборная Англии проиграла в гостевом матче Венгрии (0:1). Следующую игру команда Саутгейта проведет 11 июня против действующего чемпиона Европы Италии. Начало матча — 21:45 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/video/0276-155583b07361-feb3759293c6-1000--southgate-on-well-deserved-england-point/
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Гарет Саутгейт
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