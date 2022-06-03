Дешам признался, что не скучает по товарищеским матчам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед матчем Лиги наций против Дании отметил, что турнирные игры лучше товарищеских.

«Некоторые футболисты не играли три недели, кто-то — две, так что мы не ждем чудес в плане физической формы, но хотим добиться ее единого уровня в коллективе. Что касается Лиги наций, я не скучаю по товарищеским играм, так как становилось все сложнее найти доступных соперников. Турниры всегда вызывают больше интереса. Наша задача — выиграть группу и выйти в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Матч Франция — Дания состоится в пятницу, 3 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.