Кухта рассказал, как забил первый гол за сборную Чехии

Нападающий сборной Чехии Ян Кухта прокомментировал победу над Швейцарией (2:1) в Лиге наций. В этой встрече он забил свой первый гол за национальную команду.

«Парни сказали мне, что это типичный гол для меня. Я знаю, что Куфаль может бросить мяч очень далеко. Ожидал, что он может подать на меня и был один на дальней штанге.

Мы очень ценим эту победу. Каждый упорно боролся за нее. Нам не хватало нескольких игроков, но мы показали, что, если будем играть как команда, сможем выиграть такие важные матчи, как сегодня», - цитирует пресс-служба УЕФА Кухту.

Напомним, 25-летний Кухта является игроком московского "Локомотива". В этом сезоне он забил 3 гола в 10 матчах чемпионата России.