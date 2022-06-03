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Сегодня, 02:37

Кухта рассказал, как забил первый гол за сборную Чехии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Чехии Ян Кухта прокомментировал победу над Швейцарией (2:1) в Лиге наций. В этой встрече он забил свой первый гол за национальную команду.

«Парни сказали мне, что это типичный гол для меня. Я знаю, что Куфаль может бросить мяч очень далеко. Ожидал, что он может подать на меня и был один на дальней штанге. 

Мы очень ценим эту победу. Каждый упорно боролся за нее. Нам не хватало нескольких игроков, но мы показали, что, если будем играть как команда, сможем выиграть такие важные матчи, как сегодня», - цитирует пресс-служба УЕФА Кухту.

Напомним, 25-летний Кухта является игроком московского "Локомотива". В этом сезоне он забил 3 гола в 10 матчах чемпионата России.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
0
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