Андре Силва считает ничью с Португалией хорошим результатом для Испании

Нападающий сборной Португалии Андре Силва прокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче Лиги наций.

«Хорошая ничья с хорошей командой, хотя по ходу встречи мы проигрывали. Это хороший результат для Португалии. Это была тяжелая игра против сильной команды, которая прессинговала высоко и контролировала игру. Всегда тяжело играть против Испании. Мы знали, что нам нужно лучше играть с мячом, чтобы что-то создать. В конце концов, мы добились гола, который хотели получить», — цитирует пресс-служба УЕФА Силву.

Следующим соперником сборной Португалии будет Швейцария. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.