Деклан Райс: "Голландцы нам нормально вдарили по челюсти"

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс после поражения от Голландии в 1/2 финала Лиги наций (1:3) признался, что чувствует опустошение. Также он провел аналогию с боксерским поединком.

– Чувствуется лишь опустошение, – цитирует пресс-служба УЕФА Райса. – С этим сложно смириться. Мы бодро начали, но затем немного забились в оборону, и соперник этим воспользовался. Пропускать удар со "стандарта" – это все равно что пропускать удар в зубы. Мы работаем над "стандартами" изо дня в день, постоянно... Затем подарили два гола в дополнительное время. В общем, нам нормально вдарили по челюсти.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр