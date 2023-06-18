Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Игры
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 06:31

Де ла Фуэнте — о финале Лиги наций: «Наша главная цель — превзойти отличного соперника»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала Лиги наций против национальной команды Хорватии.

«Сыграют две отличные команды, и финальная игра будет равной, — цитирует пресс-служба УЕФА тренера. — Мы и Хорватия — две из лучших сборных в Европе. Мы постараемся использовать наши сильные стороны и будем получать удовольствие от этого. Наша главная цель — превзойти отличного соперника. Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, то мы хотим одержать победу в основное время. У них больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение».

Финальный матч Лиги наций между сборными Хорватии и Испании пройдет 18 июня. Начало встречи — 21.45 мск.

Источник: УЕФА
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
0
Читайте также
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Украина — Шотландия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Ирландия — Армения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Сербия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Швеция — Словения: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Португалия — Испания: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Англия — Германия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Венгрия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Дания — Франция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Бельгия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Австрия — Хорватия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Польша: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Азербайджан — Казахстан: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Словакия — Белоруссия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Чехия — Португалия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Испания — Швейцария: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Швеция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Словения — Норвегия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Армения — Украина: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Англия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Германия — Венгрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Франция — Австрия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Польша — Нидерланды: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига наций-2023, «Финал четырех»: Испания — Италия, Нидерланды — Хорватия
Далич: «Сборная Хорватии достаточно сильна, чтобы соперничать с Испанией»
Манчини — о матче с Нидерландами: «Постараемся победить, пусть даже на кону не стоит трофей»
Хорватия — Испания: кто выиграет Лигу наций? Онлайн-трансляция финала
Унаи Симон: «Модрич — это и есть футбол»
Хоселу: «Модрич бежит и борется так, словно пытается выиграть свой первый трофей»
Ливакович — о матче с Нидерландами: «Гол в компенсированное время нас шокировал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Манчини — о матче с Нидерландами: «Постараемся победить, пусть даже на кону не стоит трофей»

Далич: «Сборная Хорватии достаточно сильна, чтобы соперничать с Испанией»
Новости
RSS RSS
Все новости