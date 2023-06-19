Юранович о поражении от Испании: «Хорватия была так близки к трофею»

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович подвел итоги финала Лиги наций против Испании (0:0, 4:5 пен.).

«Обе команды играли очень хорошо, но у нас остался горький привкус. Мы были так близки к трофею, но в итоге не выиграли его. Мне жаль, что я не пробил по воротам лучше, когда был в хорошей позиции, но сейчас нам нужно перевернуть эту страницу. В следующем году Евро-2024, у нас еще есть отборочные матчи. мы должны вернуться еще сильнее», — приводит слова Юрановича официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.