Черчесов назвал причину крупного поражения России от Сербии
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после крупного поражения от Сербии в Лиге наций (0:5) отметил, что соперник был свежее. Также он добавил, что российская команда была не готова физически.
— Сербы были свежее, лучше и выиграли заслужено, — сказал Черчесов. — У нас не было движения. Когда мы не готовы физически, выглядим ниже нашего уровня. (Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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