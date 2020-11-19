Черчесов назвал причину крупного поражения России от Сербии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после крупного поражения от Сербии в Лиге наций (0:5) отметил, что соперник был свежее. Также он добавил, что российская команда была не готова физически.

— Сербы были свежее, лучше и выиграли заслужено, — сказал Черчесов. — У нас не было движения. Когда мы не готовы физически, выглядим ниже нашего уровня. (Севастиан Терлецкий)