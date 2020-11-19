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Черчесов назвал причину крупного поражения России от Сербии

01:14
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после крупного поражения от Сербии в Лиге наций (0:5) отметил, что соперник был свежее. Также он добавил, что российская команда была не готова физически.

— Сербы были свежее, лучше и выиграли заслужено, — сказал Черчесов. — У нас не было движения. Когда мы не готовы физически, выглядим ниже нашего уровня. (Севастиан Терлецкий)

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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