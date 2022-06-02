Чехия благодаря голу Кухты обыграла Швейцарию в Лиге наций

Сборная Чехии дома обыграла Швейцарию в первом туре группового турнира Лиги наций — 2:1. Встреча проходила на «Синобо Стэдиуме» в Праге (Чехия).

В составе чехов дебютным голом за сборную отличился нападающий «Локомотива» Ян Кухта. Также автогол забил Джибрил Соу. У швейцарцев гол на счету Ноа Окафора.

Таким образом, Чехия набрала 3 очка и лидирует в группе 2 с тремя очками. Швейцария — последняя.

В следующем матче Чехия сыграет с Испанией 5 июня. Швейцарию с Португалией тоже 5 июня.