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Сегодня, 23:35

Чехия благодаря голу Кухты обыграла Швейцарию в Лиге наций

Читать «СЭ» в

Сборная Чехии дома обыграла Швейцарию в первом туре группового турнира Лиги наций — 2:1. Встреча проходила на «Синобо Стэдиуме» в Праге (Чехия).

В составе чехов дебютным голом за сборную отличился нападающий «Локомотива» Ян Кухта. Также автогол забил Джибрил Соу. У швейцарцев гол на счету Ноа Окафора.

Таким образом, Чехия набрала 3 очка и лидирует в группе 2 с тремя очками. Швейцария — последняя.

В следующем матче Чехия сыграет с Испанией 5 июня. Швейцарию с Португалией тоже 5 июня.

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
2:1
Швейцария
Голы
Кухта, 11 (1:0), Окафор, 44 (1:1), Соу, 58 (2:1)
Чехия
Вацлик Зима Брабец Цоуфал Зелены (Матею, 87) Крейчи Янкто (Пешек, 67) Садилек (Калвах, 84) Соучек Хложек (Юречка, 87) Кухта (Лингр, 67)
Швейцария
Зоммер Видмер Эльведи Родригес (Лотомба, 87) Шер Окафор (Цубер, 68) Фройлер Джака Соу (Шакири, 68) Варгас (Сеферович, 87) Эмболо (Гавранович, 90+2)
Предупреждения
Брабец 20’, Крейчи 80’  -  Эльведи 31’, Шер 35’
Судьи
Зиберт (Германия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Лига наций УЕФА
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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