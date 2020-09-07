Чехия проиграла Шотландии составом из дебютантов, собранных за день до матча

Сборная Шотландии обыграла Чехию в матче Лиги наций — 2:1. Игра была под угрозой срыва: 5 сентября у игрока сборной Чехии был обнаружен коронавирус, и вся команда была изолирована.

Тем не менее, чехи собрали новый состав, который возглавил тренер юниорской сборной Давид Голубек. Из вызванных футболистов опыт игры за национальную команду имели только Станислав Тецл и 36-летний капитан Роман Хубник. При этом последний играл за сборную предыдущий раз еще на Евро-2016.

Несмотря на экспериментальный состав и отсутствие полноценной подготовки, чехи открыли счет в матче, однако затем дважды пропустили.

В другой игре группы 2 Израиль и Словакия сыграли вничью — 1:1. За израильтян сыграл бывший хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо, в составе Словакии появился экс-форвард «Оренбурга» Михал Дюриш.

Шотландия после двух туров возглавляет таблицу с 4 очками. У Чехии — 3, у Израиля — 2, у Словакии — 1.

Лига наций B

Группа 2

Чехия — Шотландия — 1:2 (1:1)

Голы: Пешек, 13 (1:0). Дайкс, 28 (1:1). Кристи, 53 — с пенальти (1:2).

Чехия: Мандоус, Хубник, Голеш, Зелены, Емелка, Янош, Гавлик (Русек, 81), Будинский (Брейте, 55), Малинский, Тецл, Пешек (Поточны, 76).

Шотландия: Маршалл, Купер, Робертсон, Палмер, Маккенна, Флек (Макгинн, 71), Армстронг (Макгрегор, 80), Маклин, Кристи, Мактоминэй, Дайкс (Патерсон, 67).

Предупреждения: Армстронг, 48. Малинский, 52. Робертсон, 64. Маккенна, 79. Палмер, 85. Янош, 90+2.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

7 сентября. Оломоуц. Стадион «Андрув».

Израиль — Словакия — 1:1 (0:1)

Голы: Дюриш, 14 (0:1). Элмкис, 90+1 (1:1).

Израиль: Марсиано, Тавата (Элмкис, 71), Тиби, Даса, Эльхамед, Натхо (Коэн, 46), Захави, Биттон, Перец, Даббур (Вайссман, 57), Соломон.

Словакия: Родак, Дьембер, Шкриньяр, Вальент, Кошельник, Куцка, Сабо (Шранц, 67), Михалик (Гараслин, 87), Лоботка, Беро, Дюриш (Боженик, 78).

Предупреждения: Перец, 54. Захави, 70. Беро, 80.

Судья: Дабанович (Черногория).

7 сентября. Нетания. Стадион «Нетания».