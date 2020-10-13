Украинская ассоциация футбола (УАФ) сократила разрешенное количество болельщиков на матче Лиги Наций Украина — Испания с 30 до 15 процентов от вместимости стадиона НСК «Олимпийский» в Киеве, сообщает официальный сайт организации. Это решение было принято в день игры по результатам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Оно связано с распространением коронавируса в столице.

Первые 15 процентов проданных билетов (около 10 тысяч — Прим. «СЭ») останутся действительными. Остальные будут аннулированы, их владельцам вернут деньги.

Матч Украина — Испания начнется в 21.45 по московскому времени.