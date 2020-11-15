Быстров об удалении Семенова: «Дайте мне свисток, у турок вообще не будет шансов!»
22:26
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров назвал ошибочным удаление защитника команды Андрея Семенова в игре Лиги наций против Турции (2:3). Футболист получил прямую красную карточку в середине первого тайма при счете 1:0 в пользу россиян.
— Фола не было, — сказал Быстров в эфире «Все на матч». — Изначально футболист турецкой сборной придержал Семенова, потом уже Семенов его придержал, и турецкий футболист ныряет и падает.
Как ему еще отбирать мячи? Вот так что ли бегать?! (поднимает руки) Ну дайте мне свисток, я тоже отсужу за наших, у турок вообще не будет шансов!
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