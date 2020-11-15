Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Быстров об удалении Семенова: «Дайте мне свисток, у турок вообще не будет шансов!»

22:26
Теги:

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров назвал ошибочным удаление защитника команды Андрея Семенова в игре Лиги наций против Турции (2:3). Футболист получил прямую красную карточку в середине первого тайма при счете 1:0 в пользу россиян.

— Фола не было, — сказал Быстров в эфире «Все на матч». — Изначально футболист турецкой сборной придержал Семенова, потом уже Семенов его придержал, и турецкий футболист ныряет и падает.

Как ему еще отбирать мячи? Вот так что ли бегать?! (поднимает руки) Ну дайте мне свисток, я тоже отсужу за наших, у турок вообще не будет шансов!

Турция — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2415
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир