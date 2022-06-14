Дубль Джеко принес Боснии и Герцеговине победу над Финляндией

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Финляндию в матче группового турнира Лиги наций — 3:2.

У боснийцев забивали Эдин Джеко (дубль) и Миралем Пьянич (пенальти). В составе финнов отличились Теему Пукки и Бенджамин Калльман.

В другом матче группы черногорцы благодаря хет-трику Стефана Мугоша разгромили на выезде Румынию — 3:0.

Таким образом, Босния и Герцеговина занимает первое место в группе 3 лиги В с 8 очками. Финны — третье с 4 очками. У Черногории 7 очков, румыны набрали 3 очка.

23 сентября боснийцы сыграют против Черногории, а финны — против Румынии.

В группе 1 лиги В Украина дома сыграла вничью с Ирландией — 1:1.

У хозяев забил Артем Довбик. В составе гостей отличился Натан Коллинз.

Украина лидирует в группе с 7 очками. У Ирландии, которая идет на третьем месте, 4 очка.

Украинцы 21 сентября сыграют против Шотландии. Ирландия 24-го числа встретится с Арменией.