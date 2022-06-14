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Дубль Джеко принес Боснии и Герцеговине победу над Финляндией

Черногория разгромила Румыния, Украина сыграла вничью с Ирландией
Читать «СЭ» в
Дубль Джеко принес Боснии и Герцеговины победу над Финляндией.
Фото Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Финляндию в матче группового турнира Лиги наций — 3:2.

У боснийцев забивали Эдин Джеко (дубль) и Миралем Пьянич (пенальти). В составе финнов отличились Теему Пукки и Бенджамин Калльман.

В другом матче группы черногорцы благодаря хет-трику Стефана Мугоша разгромили на выезде Румынию — 3:0.

Таким образом, Босния и Герцеговина занимает первое место в группе 3 лиги В с 8 очками. Финны — третье с 4 очками. У Черногории 7 очков, румыны набрали 3 очка.

23 сентября боснийцы сыграют против Черногории, а финны — против Румынии.

В группе 1 лиги В Украина дома сыграла вничью с Ирландией — 1:1.

У хозяев забил Артем Довбик. В составе гостей отличился Натан Коллинз.

Украина лидирует в группе с 7 очками. У Ирландии, которая идет на третьем месте, 4 очка.

Украинцы 21 сентября сыграют против Шотландии. Ирландия 24-го числа встретится с Арменией.

Лига наций B. Группа 3
14 июн, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния
3:2
Финляндия
Голы
Пьянич, 5 (1:0), Пукки, 10 (1:1), Кяллман, 18 (1:2), Джеко, 29 (2:2), Джеко, 58 (3:2)
Босния
Шехич Колашинац (Чивич, 68) Хаджикадунич Ахмедходжич (Ковачевич, 73) Стеванович Пьянич (Гояк, 77) Прцич (Хаджиахметович, 47) Менало Дульевич (Миличевич, 47) Джеко Крунич
Финляндия
Градецки Йенсен Вяйсянен (Иванов, 47) Теньо Ниссиля (Камара, 46) Соисало Шюллер (Лод, 59) Лингман Нисканен (Тэйлор, 82) Пукки Кяллман (Похьянпало, 73)
Предупреждения
Прцич 45’, Гояк 84’  -  Вяйсянен 4’
Судьи
Кабаков (Болгария)
Лига наций B. Группа 3
14 июн, 21:45. Giulesti (Valentin Stanescu) (Бухарест)
Румыния
0:3
Черногория
Голы
Мугоша, 42 (0:1), Мугоша, 56 (0:2), Мугоша, 63 (0:3)
Румыния
Ницэ Банку Буркэ Кирикеш Маня Максим (Тэнасе, 47) Марин (Nicolae Paun, 76) Марин (Олару, 57) Михэйлэ (Сореску, 58) Пушкаш Стефанеску (Попеску, 57)
Черногория
Миятович Радунович Томашевич (Шипчич, 88) Вуячич Вешович Савичевич Янкович (Божович, 63) Шчекич (Раичкович, 74) Йовович (Вукчевич, 46) Крстович (Viktor Djukanovic, 88) Мугоша
Предупреждения
Марин 23’, Буркэ 40’, Марин 68’, Маня 90’  -  Йовович 38’, Томашевич 40’, Миятович 80’
Судьи
Пиньейру (Португалия)
Лига наций B. Группа 1
14 июн, 21:45. Miejski Widzewa (Лодзь)
Украина
1:1
Ирландия
Голы
Коллинз, 31 (0:1), Довбик, 47 (1:1)
Украина
Ризнык Миколенко Матвиенко (Попов, 72) Забарный Караваев Зинченко Сидорчук Малиновский (Мудрик, 28) Шапаренко Довбик (Сикан, 73) Ярмоленко
Ирландия
Келлехер Макклин Лениган О`Ши Коллинз Молумби (Хендрик, 68) Каллен Браун Найт (Хурихэйн, 67) Пэрротт (Огбене, 80) Хоган (Робинсон, 56)
Предупреждения
Забарный 49’, Ярмоленко 51’, Зинченко 79’  -  Браун 65’, Лениган 81’
Судьи
Палабыйык (Турция)
Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Сборная Черногории по футболу
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