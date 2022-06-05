Грузия разгромила Болгарию, сборная Косово вдевятером проиграла Греции

Сборная Грузии на выезде разгромила Болгарию в матче второго тура Лиги наций.

У гостей забили Зурико Давиташвили, Буду Зивзивадзе, Хвича Кварацхелия (с пенальти) и Валерий Казаишвили, еще один мяч в свои ворота забил футболист сборной Болгарии Андреа Христов. У хозяев отличились Атанас Илиев и Илиян Стефанов.

Сборная Грузии лидирует в группе 4 лиги C Лиги наций с 6 очками в 2 матчах. Болгария идет на третьей строчке с 1 очком в 2 играх.

В параллельной встрече Греция победила Косово — 1:0. Единственный гол забил Анастасиос Бакасетас. Отметим, что косовары закончили игру вдевятером: красные карточки получили Фидан Алити и Ариянет Мурич.

Греки возглавляют группу 2 лиги C Лиги наций с 6 очками в 2 матчах. Косово занимает второе место с 3 очками в 2 играх.