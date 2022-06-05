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5 июня, 23:59

Грузия разгромила Болгарию, сборная Косово вдевятером проиграла Греции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная Грузии на выезде разгромила Болгарию в матче второго тура Лиги наций.

У гостей забили Зурико Давиташвили, Буду Зивзивадзе, Хвича Кварацхелия (с пенальти) и Валерий Казаишвили, еще один мяч в свои ворота забил футболист сборной Болгарии Андреа Христов. У хозяев отличились Атанас Илиев и Илиян Стефанов.

Сборная Грузии лидирует в группе 4 лиги C Лиги наций с 6 очками в 2 матчах. Болгария идет на третьей строчке с 1 очком в 2 играх.

Лига наций C. Группа 4
05 июн, 21:45. Ludogorets Arena (Разград)
Болгария
2:5
Грузия
Голы
Давиташвили, 4 (0:1), Христов, 31 (0:2), Илиев, 50 (1:2), Зивзивадзе, 52 (1:3), Кварацхелия, 58 (1:4), Казаишвили, 70 (1:5), Стефанов, 83 (2:5)
Нереализованный пенальти
Квеквескири 90, Квеквескири 90
Болгария
Михайлов Турицов (Попов, 64) Христов Йорданов (Христов, 46) Недялков Неделев (Крастев, 65) Десподов Миланов (Стефанов, 46) Чочев Илиев Минчев (Янков, 64)
Грузия
Лория Какабадзе (Китейшвили, 83) Хочолава Кашия Кверквелия Абурджания (Мамучашвили, 74) Кварацхелия (Казаишвили, 67) Давиташвили (Гвилия, 74) Азаров Квеквескири Зивзивадзе (Микаутадзе, 67)
Предупреждения
Десподов 32’, Христов 90+7’  - 
Судьи
Мареска (Италия)

В параллельной встрече Греция победила Косово — 1:0. Единственный гол забил Анастасиос Бакасетас. Отметим, что косовары закончили игру вдевятером: красные карточки получили Фидан Алити и Ариянет Мурич.

Греки возглавляют группу 2 лиги C Лиги наций с 6 очками в 2 матчах. Косово занимает второе место с 3 очками в 2 играх.

Лига наций C. Группа 2
05 июн, 21:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
0:1
Греция
Голы
Бакасетас, 36 (0:1)
Косово
Мурич Алити Крюэзиу Фазлиджи (Дрешевич, 76) Ррахмани Зенели (Кололли, 58) Лошай (Бериша, 75) Кастрати Рашица (Бютюки, 58) Жегрова (Уйкани, 90+3) Муричи
Греция
Влаходимос Болдок Мавропанос Хатзидиакос Цимикас Курбелис (Сиопис, 56) Манталос (Бухалакис, 86) Масурас (Дувикас, 77) Бакасетас Лимниос Якумакис (Павлидис, 57)
Предупреждения
Фазлиджи 48’, Алити 51’  -  Якумакис 29’, Курбелис 34’, Атанасиадис 75’
Удаления
Алити 72’ (вторая ж.к), Мурич 90+1’
Судьи
Битон (Шотландия)

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Болгарии по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Косова по футболу
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