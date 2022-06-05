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5 июня, 23:44

Чехия сыграла вничью с Испанией, форвард «Локомотива» Кухта забил и сделал голевую передачу

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
5 июня. Прага. Чехия — Испания.
Фото Reuters

Чехия на своем поле сыграла вничью с Испанией в матче второго тура Лиги наций — 2:2.

Форвард «Локомотива» Ян Кухта сделал голевую передачу на Якуба Пешека и забил гол, у испанцев отличились Гави и Иньиго Мартинес.

Сборная Чехии занимает второе место в группе 2 лиги A Лиги наций с 4 очками в 2 матчах, Испания идет на третьей строчке с 2 очками в 2 играх.

В следующем туре чехи сыграют с Португалией, а испанцы — со Швейцарией. Оба матча пройдут 9 июня и начнутся в 21.45 (мск).

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
2:2
Испания
Голы
Пешек, 4 (1:0), Гави, 45+3 (1:1), Кухта, 66 (2:1), Иньиго Мартинес, 90 (2:2)
Чехия
Вацлик Зима Брабец Цоуфал Матею Зелены (Янкто, 24, Гавел, 46) Пешек (Хложек, 60) Садилек Лингр (Черны, 59) Соучек Кухта (Юречка, 78)
Испания
Симон Иньиго Мартинес Гарсия Алонсо Карвахаль Коке (Льоренте, 72) Гави Эрнандес (Бускетс, 62) Ольмо (Асенсио, 62) Сарабия (Торрес, 46) Рауль де Томас (Мората, 61)
Предупреждения
Цоуфал 90+2’  -  Эрнандес 58’
Судьи
Летексье (Франция)

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Сборная Испании по футболу
Сборная Чехии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
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