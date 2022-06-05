Чехия сыграла вничью с Испанией, форвард «Локомотива» Кухта забил и сделал голевую передачу

Чехия на своем поле сыграла вничью с Испанией в матче второго тура Лиги наций — 2:2.

Форвард «Локомотива» Ян Кухта сделал голевую передачу на Якуба Пешека и забил гол, у испанцев отличились Гави и Иньиго Мартинес.

Сборная Чехии занимает второе место в группе 2 лиги A Лиги наций с 4 очками в 2 матчах, Испания идет на третьей строчке с 2 очками в 2 играх.

В следующем туре чехи сыграют с Португалией, а испанцы — со Швейцарией. Оба матча пройдут 9 июня и начнутся в 21.45 (мск).