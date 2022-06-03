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Сегодня, 23:36

Белоруссия уступила Словакии в Лиге наций. Встреча прошла в Сербии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 июня. Белоруссия — Словакия — 0:1.
Фото Reuters

Белоруссия уступила Словакии в матче стартового тура Лиги наций со счетом 0:1.

Автором единственного мяча в середине второго тайма стал 19-летний полузащитник Томаш Суслов.

Отметим, что Белоруссия проводила номинально домашний матч на стадионе в Сербии. Местом дислокации был выбран стадион «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад.

В другой встрече в рамках лиги D сборная Молдавии в гостях со счетом 2:0 обыграла Лихтенштейн. Голы на счету Иона Николэску и Вадима Бологана.

Лига наций C. Группа 3
03 июн, 21:45. Stadion Karadjordje (Нови-Сад)
Белоруссия
0:1
Словакия
Голы
Суслов, 61 (0:1)
Белоруссия
Павлюченко Хадаркевич Политевич Шевченко Юденков Бегунов Эбонг (Малькевич, 72) Бахар (Соловей, 71) Яблонский (Быков, 61) Бочеров (Гречихо, 82) Климович (Бессмертный, 72)
Словакия
Родак Пекарик Де Марко Шатка Шкриньяр Вайсс Дуда (Руснак, 60) Куцка (Грошовски, 74) Лоботка (Герц, 89) Шранц (Суслов, 59) Алмаси (Боженик, 74)
Предупреждения
Бегунов 25’  -  Дуда 5’, Боженик 86’
Судьи
Фраппар (Франция)
Лига наций D. Группа 1
03 июн, 21:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:2
Молдавия
Голы
Николаэску, 5 (0:1), Болохан, 90+2 (0:2)
Лихтенштейн
Бюхель Грабер (Брендле, 83) Грюненфельдер Малин Сейхан Йилдиз (Фрик, 63) Зеле Лючингер (Бек, 72) Майер (Нетцер, 72) Хаслер Вольфингер Фрик (Вольфингер, 62)
Молдавия
Райлян Рябчук Болохан Армаш Посмак (Крэчун, 58) Ревенко Плэтикэ (Дрос, 57) Рацэ Николаэску (Плэтикэ, 83) Каймаков (Стынэ, 85) Йосипой (Мандриченко, 46)
Предупреждения
Майер 42’, Грабер 51’, Фрик 55’  -  Рябчук 77’
Судьи
Круашвили (Грузия)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Словакии по футболу
1
0
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