Белоруссия уступила Словакии в Лиге наций. Встреча прошла в Сербии

Белоруссия уступила Словакии в матче стартового тура Лиги наций со счетом 0:1.

Автором единственного мяча в середине второго тайма стал 19-летний полузащитник Томаш Суслов.

Отметим, что Белоруссия проводила номинально домашний матч на стадионе в Сербии. Местом дислокации был выбран стадион «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад.

В другой встрече в рамках лиги D сборная Молдавии в гостях со счетом 2:0 обыграла Лихтенштейн. Голы на счету Иона Николэску и Вадима Бологана.