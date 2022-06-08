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Сегодня, 20:41

Бельгия — Польша: Крыховяк выйдет в стартовом составе

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Стали известны стартовые составы Бельгии и Польши на матч 2-го тура Лиги наций.

Сборная Бельгии: Миньоле, Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Тилеманс, Витсель, Карраско, Де Брейне, Э.Азар, Батшуайи.

Сборная Польши: Драговски, Гумни, Глик, Беднарек, Пухач, Камински, Журковски, Зелински, Крыховяк, Шиманьски, Левандовски.

Себастьян Шиманьски начнет матч на скамейке запасных.

Матч состоится 8 июня в Брюсселе. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
Польша

Источник: https://www.uefa.com/uefanationsleague/match/2034447--belgium-vs-poland/
Гжегож Крыховяк
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Польши по футболу
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