Бельгия — Польша: Крыховяк выйдет в стартовом составе

Стали известны стартовые составы Бельгии и Польши на матч 2-го тура Лиги наций.

Сборная Бельгии: Миньоле, Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Тилеманс, Витсель, Карраско, Де Брейне, Э.Азар, Батшуайи.

Сборная Польши: Драговски, Гумни, Глик, Беднарек, Пухач, Камински, Журковски, Зелински, Крыховяк, Шиманьски, Левандовски.

Себастьян Шиманьски начнет матч на скамейке запасных.

Матч состоится 8 июня в Брюсселе. Начало — в 21:45 по московскому времени.