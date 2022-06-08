Главный тренер сборной Германии Ханси Флик после матча второго тура Лиги наций с командой Англии (1:1) поделился мнением о вратаре Мануэле Нойере.

Встреча проходила на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 1:1.

«Нойер — лучший вратарь мира, по моему мнению, — приводит слова ФликаBayern & Germany. — Я считаю, что мы провели отличную игру, но, к сожалению, не получили за это вознаграждение. Возможно, мы могли забить еще один мяч, но Нойер тоже сделал несколько сэйвов».

После двух туров Лиги наций сборная Германии с двумя очками занимает третье место в турнирной таблице группы 3. Команда Англии с одним баллом располагается на последней позиции.

В следующем туре Германия сыграет против Венгрии, а Англия — против Италии. Обе матча состоятся 11 июня.