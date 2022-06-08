Сборная Бельгии разгромила Польшу в матче Лиги наций, забив шесть мячей

8 июня в Брюсселе сборная Бельгии одержала разгромную победу над Польшей (6:1) в матче дивизиона А группы 4 Лиги наций-2022.

В составе бельгийцев по разу забили Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне, Лои Опенда и Леандер Дендонкер, дубль на счету Леандро Троссара.

У поляков голевой пас на свой счет записал Себастьян Шиманьски, который ранее объявил об уходе из «Динамо».

Бельгия с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Польша — третья с тремя баллами.