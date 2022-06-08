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Сегодня, 23:38

Сборная Бельгии разгромила Польшу в матче Лиги наций, забив шесть мячей

Читать «СЭ» в
Аксель Витсель (слева) и Тимоти Кастань.
Фото Reuters

8 июня в Брюсселе сборная Бельгии одержала разгромную победу над Польшей (6:1) в матче дивизиона А группы 4 Лиги наций-2022.

В составе бельгийцев по разу забили Аксель Витсель, Кевин Де Брюйне, Лои Опенда и Леандер Дендонкер, дубль на счету Леандро Троссара.

У поляков голевой пас на свой счет записал Себастьян Шиманьски, который ранее объявил об уходе из «Динамо».

Бельгия с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Польша — третья с тремя баллами.

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
6:1
Польша
Голы
Левандовски, 28 (0:1), Витсель, 42 (1:1), Де Брейне, 59 (2:1), Троссар, 73 (3:1), Троссар, 80 (4:1), Дендонкер, 83 (5:1), Опенда, 90+3 (6:1)
Бельгия
Миньоле Алдервейрелд Вертонген Кастань (Фас, 84) Витсель (Азар, 84) Де Брейне (Де Кетеларе, 75) Тилеманс Азар (Троссар, 67) Феррейра-Карраско Дендонкер Батшуайи (Опенда, 84)
Польша
Драговски Пухач (Берешиньски, 47) Беднарек Глик Гумны Журковски Крыховяк (Шиманьски, 46) Каминьски (Залевски, 81) Шиманьски (Кэш, 66) Зелиньски Левандовски (Букса, 69)
Предупреждения
Витсель 36’  -  Крыховяк 14’
Судьи
Кружляк (Словакия)

Аксель Витсель
Кевин де Брейне
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Польши по футболу
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