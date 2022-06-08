Нидерланды обыграли Уэльс в Лиге наций благодаря голу после 90-й минуты

Сборная Нидерландов на выезде обыграла Уэльс в матче группового турнира Лиги наций — 2:1. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс).

У гостей в начале второго тайма забил Тен Копмейнерс. На 90+2-й минуте Рис Норрингтон-Дэвис сравнял счет. Спустя две минуты Ваут Вергхорст принес победу голландцам.

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль вышел на поле на 90+1-й минуте встречи.

В турнирной таблице группы 4 лиги А Нидерланды занимает первое место с 6 очками. Уэльс — последний с нулем очков.

В следующем матче голландцы встретятся с Польшей. Уэльс сыграет с Бельгией. Оба матча пройдут 11 июня.