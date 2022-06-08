Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 23:26

Нидерланды обыграли Уэльс в Лиге наций благодаря голу после 90-й минуты

Читать «СЭ» в
Нидерланды на выезде обыграли Уэльс в матче Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Нидерландов на выезде обыграла Уэльс в матче группового турнира Лиги наций — 2:1. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс).

У гостей в начале второго тайма забил Тен Копмейнерс. На 90+2-й минуте Рис Норрингтон-Дэвис сравнял счет. Спустя две минуты Ваут Вергхорст принес победу голландцам.

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль вышел на поле на 90+1-й минуте встречи.

В турнирной таблице группы 4 лиги А Нидерланды занимает первое место с 6 очками. Уэльс — последний с нулем очков.

В следующем матче голландцы встретятся с Польшей. Уэльс сыграет с Бельгией. Оба матча пройдут 11 июня.

Лига наций A. Группа 4
08 июн, 21:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:2
Нидерланды
Голы
Копмайнерс, 50 (0:1), Норрингтон-Дэвис, 90+2 (1:1), Вегхорст, 90+4 (1:2)
Уэльс
Уорд (Дэвис, 46) Дэвис Мефам Родон Робертс Норрингтон-Дэвис Левитт (Смит, 68) Уилсон Джонсон (Бэйл, 78) Моррелл (Колуилл, 60) Джеймс (Матондо, 77)
Нидерланды
Флеккен Тезе де Лигт (Мартинс Инди, 84) де Врей Хатебур Маласиа Схаутен (де Йонг, 68) Копмайнерс Гакпо (Бергвайн, 67) Ланг (Тил, 90+1) Вегхорст
Предупреждения
Тезе 3’
Судьи
Нюберг (Швеция)
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Уэльса по футболу
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Трансферы в КХЛ – какая-то жесть: в «Торпедо» едет японец, «Автомобилист» воюет с новичками из Финляндии, «Ак Барс» еле вписывается под потолок зарплат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бельгия — Польша: Крыховяк выйдет в стартовом составе

Сборная Бельгии разгромила Польшу в матче Лиги наций, забив шесть мячей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости