Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
О турнире
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Бельгия — Франция: все игроки на поле преклонили колено перед матчем

21:50
Теги:

Перед матчем 1/2 финала Лиги наций Бельгия — Франция все игроки стартового состава команд преклонили колено. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

Примеру футболистов последовал и главный арбитр немец Даниэль Зиберт. Матч проходит в Турине (Италия) на стадионе «Ювентуса».

Победитель этого матча в финале сыграет против Испании.

Бельгия — Франция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
1
0