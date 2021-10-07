Бельгия — Франция: все игроки на поле преклонили колено перед матчем
21:50
Перед матчем 1/2 финала Лиги наций Бельгия — Франция все игроки стартового состава команд преклонили колено. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.
Примеру футболистов последовал и главный арбитр немец Даниэль Зиберт. Матч проходит в Турине (Италия) на стадионе «Ювентуса».
Победитель этого матча в финале сыграет против Испании.
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