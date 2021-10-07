Перед матчем 1/2 финала Лиги наций Бельгия — Франция все игроки стартового состава команд преклонили колено. Акция посвящена движению по борьбе с расизмом.

Примеру футболистов последовал и главный арбитр немец Даниэль Зиберт. Матч проходит в Турине (Италия) на стадионе «Ювентуса».

Победитель этого матча в финале сыграет против Испании.