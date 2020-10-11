Арнор Сигурдссон получил травму лодыжки
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму лодыжки перед матчем сборной Исландии против Дании, сообщает Fotbolti.net.
— Сигурдссон присоединился к команде вчера, у него проблемы с лодыжкой. Большой вопрос, сыграет ли он завтра, — сказал главный тренер исландцев Эрик Хамрен. — После тренировки я посмотрю на ситуацию других.
Исландия сыграет с Данией в Лиге наций 11 октября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.