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Арнор Сигурдссон получил травму лодыжки

00:23

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму лодыжки перед матчем сборной Исландии против Дании, сообщает Fotbolti.net.

— Сигурдссон присоединился к команде вчера, у него проблемы с лодыжкой. Большой вопрос, сыграет ли он завтра, — сказал главный тренер исландцев Эрик Хамрен. — После тренировки я посмотрю на ситуацию других.

Исландия сыграет с Данией в Лиге наций 11 октября.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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