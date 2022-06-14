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Англия — Венгрия: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

Прямая трансляция матча Лиги наций Англия — Венгрия 14 июня
Читать «СЭ» в
Гарри Кейн.
Фото Reuters

Во вторник, 14 июня, сборная Англии сыграет с Венгрией в матче группы 3 дивизиона А Лиги наций-2022. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Англия — Венгрия. Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.45.

Венгрия с 4 очками занимает 2-е место в турнирной таблице своей группы. Англия — 4-я с 2 баллами.

4 июня Венгрия обыграла Англию (1:0) в матче Лиги наций. Единственный гол забил полузащитник Доминик Собослои.

Лига наций A. Группа 3
14 июн, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Англия
Венгрия

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Венгрии по футболу
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