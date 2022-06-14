Во вторник, 14 июня, сборная Англии сыграет с Венгрией в матче группы 3 дивизиона А Лиги наций-2022. Встреча пройдет на стадионе «Молинью» в Вулверхэмптоне и начнется в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Англия — Венгрия. Видеотрансляция матча будет доступна на платформе Окко Спорт. Она начнется в 21.45.

Венгрия с 4 очками занимает 2-е место в турнирной таблице своей группы. Англия — 4-я с 2 баллами.

4 июня Венгрия обыграла Англию (1:0) в матче Лиги наций. Единственный гол забил полузащитник Доминик Собослои.