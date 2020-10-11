Англия — Бельгия: бывший игрок «Зенита» Витсель выйдет в стартовом составе бельгийцев
Стали известны составы на матч 3-го тура Лиги наций в дивизионе А между сборными Англии и Бельгии. Встреча начнется в 19.00 (мск).
Англия: Пикфорд — Александр-Арнолд, Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер — Маунт, Райс, Хендерсон — Калверт-Клюин, Рэшфорд.
Бельгия: Миньоле — Менье, Алдервейрельд, Денайер, Боята — Кастань, Витсель, Тиллеманс — Де Брейне, Лукаку, Карраско.
После двух сыгранных матчей у Бельгии шесть очков, у Англии — четыре.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.