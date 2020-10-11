Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Англия — Бельгия: бывший игрок «Зенита» Витсель выйдет в стартовом составе бельгийцев

17:54
Теги:

Стали известны составы на матч 3-го тура Лиги наций в дивизионе А между сборными Англии и Бельгии. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Англия: Пикфорд — Александр-Арнолд, Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер — Маунт, Райс, Хендерсон — Калверт-Клюин, Рэшфорд.

Бельгия: Миньоле — Менье, Алдервейрельд, Денайер, Боята — Кастань, Витсель, Тиллеманс — Де Брейне, Лукаку, Карраско.

После двух сыгранных матчей у Бельгии шесть очков, у Англии — четыре.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир