Николаев: «Возможно, арбитры действительно отвыкли работать без ВАР»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в беседе с «СЭ» оценил спорные эпизоды в матче Лиги наций между сборными Польши и Италии, а также порассуждал на тему зависимости судей от системы ВАР.

— Арбитр в каких-то моментах принимал запоздалые решения. Сборные Италии и Польши непростые в плане управления игрой, здесь стоило быть чуть поживее. В эпизоде с Левандовски, когда он ударил соперника локтем, изначально можно было зафиксировать нарушение чуть раньше. Тогда не было бы ответной реакции, а по факту судья не показал стопроцентную желтую карточку, — сказал Николаев «СЭ». — На 20 минуте гол отменен правильно, потому что игрок, находившийся в положении вне игры, вступал в борьбу с вратарем. Потом на 62 минуте была массовая конфронтация, это из той же оперы: арбитр пропускает нарушение, потом идет ответная реакция и фиксируется нарушение на желтую карточку. Если бы арбитр раньше зафиксировал нарушение, не было бы ни массовой конфронтации, ни ответной реакции.

По пенальти после нарушения Крыховяка вопросов нет, это задержка руками, правильная желтая карточка. Завершающий момент — попадание мяча в руку на 73 минуте. В такой ситуации, на мой взгляд, нужно продолжать игру, потому что был сильный удар с близкого расстояния и игрок отворачивался, у него не было намерения сыграть рукой. Плюс она находится в естественном положении.

Что касается суждений о том, что ВАР расслабил арбитров, то нет дыма без огня. Тем более мы видим, как у арбитров без ВАР проходят матчи. Мне понравилась фраза Кирилла Левникова: «ВАР — это подушка безопасности. Она может спасти, но нельзя ею злоупотреблять». Если ты выходишь с мыслью, что эта система тебе всегда поможет, это ни к чему не приведет. Нужно выходить на матч с мыслью, что у тебя нет никакого ВАР. В моменте с пенальти в ворота сборной России система вмешалась бы и исправила эту ошибку. Но в таких моментах арбитр сам должен принимать правильные решения. Возможно, есть доля истины в том, что арбитры отвыкли работать без ВАР. (Сергей Федоров)