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Рангник: «Сыграли хорошо, но не стоит нас поздравлять»

Рангник прокомментировал ничью с Францией
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ральф Рангник.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал ничью с Францией (1:1) в Лиге наций.

«Для чего мы играем в футбол? Конечно, для удовольствия. И удовольствия больше, когда побеждаешь. Мы пропустили два необязательных мяча в матче с Данией и Францией, оба после «стандартов». Да, мы сыграли хорошо, но не стоит нас поздравлять, поскольку мы были очень близки к тому, чтобы взять три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Рангника.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034478--austria-vs-france/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Ральф Рангник
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