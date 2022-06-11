Рангник: «Сыграли хорошо, но не стоит нас поздравлять»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал ничью с Францией (1:1) в Лиге наций.

«Для чего мы играем в футбол? Конечно, для удовольствия. И удовольствия больше, когда побеждаешь. Мы пропустили два необязательных мяча в матче с Данией и Францией, оба после «стандартов». Да, мы сыграли хорошо, но не стоит нас поздравлять, поскольку мы были очень близки к тому, чтобы взять три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Рангника.

Сборная Франции набрала 2 очка и идет на последнем месте в группе. Австрия располагается на второй строчке с 4 очками.

Следующим соперником Австрии будет команда Дании, а Франция сыграет против Хорватии. Матчи состоятся 13 июня.