Роберто Манчини рассказал, какую команду считает фаворитом Лиги наций

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал об ожиданиях от матча против Германии в рамках Лиги наций.

«Германия и Англия — сильнейшие сборные на данный момент. У них отличные футболисты. Наша команда очень изменилась, и поэтому мы сильно рискуем.

Считаю Германию фаворитом чемпионата мира, как и Бразилия, Аргентина и Франция. Они обладают техникой, быстры в контратаках и высоко прессингуют, они совершенны и на 100% созрели как единая команда», — цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

Матч Италия — Германия состоится сегодня, 4 июня. Начало — в 21.45 мск.