3:3! Германия не сумела обыграть Швейцарию

В матче четвертого тура четвертой группы дивизиона А Лиги наций сборная Германии сыграла вничью с командой Швейцарии (3:3).

В составе гостей дубль сделал Марио Гавранович, также отличился Ремо Фройлер. У хозяев забивали Тимо Вернер, Кай Хаверц и Серж Гнарби. В концовке у швейцарцев был удален Фабиан Шер.

Швейцария с двумя очками занимает последнее, четвертое место. У немцев шесть очков и вторая позиция.

Лига наций А

4-й тур

Германия — Швейцария — 3:3 (1:2)

Голы: Гавранович, 5 (0:1). Фройлер, 26 (0:2). Вернер, 28 (1:2). Хаверц, 55 (2:2). Гавранович, 57 (2:3). Гнабри, 60 (3:3).

Германия: Нойер, Гинтер (Дракслер, 77), Рюдигер, Гозенс (Хальстенберг, 57), Клостерманн, Киммих, Кроос, Гнабри, Горецка, Хаверц (Эмре Джан, 77), Вернер.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Шер, Видмер, Эльведи, Шачири (Фернандес, 66), Джака, Цубер (Соу, 66), Фройлер (Бенито, 85), Гавранович (Мехмеди, 75), Сеферович (Иттен, 85).

Предупреждения: Шер, 28. Гозенс, 36. Гавранович, 50. Джака, 51. Кроос, 66. Рюдигер, 90+5.

Удаление: Шер, 90+4.

Судья: Бюке (Франция).

13 октября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».