Пирс Морган — о «Золотом мяче» Месси: «Нелепая победа. Он должен был выиграть на два меньше, Роналду — на два больше»

Британский журналист Пирс Морган высказался о восьмом «Золотом мяче» форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Нелепая победа Месси в в этом году является еще одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше, Роналду — на два больше, а в этом году должен был выиграть Холанн», — написал Морган в соцсети X.

Месси 31 октября в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании 36-летний аргентинец обошел Эрлина Холанна и Килиана Мбаппе, занявших второе и третье места соответственно. Роналду впервые за 19 лет не вошел в список номинантов на награду.