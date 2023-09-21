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Тренер «Интер Майами» сомневается в участии Месси и Альбы в финале Открытого кубка США

Евгений Козинов
Корреспондент
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Херардо Мартино и Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино после победы над «Торонто» (4:0) в матче МЛС объяснил, что заменил в конце первого тайма Жорди Альба и Лионель Месси из-за усталости игроков. Также он не исключил их участия в финале Открытого кубка США, но поставил их выход на поле под сомнение.

«Они тренировались нормально, и мы чувствовали, что они готовы играть. Не думаю, что у них какие-то новые травмы или что-то хуже. Это усталость. Я не думаю, что это мышечная травма. Знаю, что нам предстоит финал, но они не выйдут на поле, если не будут готовы играть», — цитирует CBS Мартино.

Также он добавил, что у Месси отглоски старой травмы, хотя не уточнил, что имеет ввиду конкретно — рецидив или усугубил повреждение.

21&nbsp;сентября. &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Лионель Месси передает капитанскую повязку. Мартино рискнул и потерял Месси и Жорди Альбу за неделю до кубкового финала

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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