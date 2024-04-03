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Сегодня, 19:04

Суарес заявил, что «Интер Майами» может побеждать и без Месси

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением по поводу отсутствия Лионеля Месси в составе из-за повреждения. Футболист заявил, что клуб может побеждать и без аргентинца.

«Месси — футболист, который имеет значение, мы это знаем. Посмотрим, сможет ли он сыграть. Если нет, мы будем стараться делать то же самое, что и в прошлых матчах — выигрывать матчи без него», — сказал Суарес журналистам.

В ночь на четверг «Интер Майами» сыграет против «Монтеррея» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Из-за повреждения Месси не смог принять участия в трех последних матчах «Интер Майами» в МЛС, а также пропустил товарищеские игры сборной Аргентины с Сальвадором (3:0) и Коста-Рикой (3:1).

В нынешнем сезоне Месси отыграл 5 матчей за «Интер Майами», забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

Лионель Месси
Луис Суарес
ФК Интер Майами
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