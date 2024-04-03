Кьеллини: «20 лет жизни не вычеркнешь просто так, но это не значит, что я буду тренером «Юве»

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал, может ли вернуться в Италию в качестве тренера. Сейчас он является тренером по развитию в «Лос-Анджелесе».

«Вернуться в Италию? Когда и как, я не знаю. Жизнь длинная. Я только что завершил свою игровую карьеру. Итальянский футбол и «Ювентус», безусловно, всегда будут частью моей жизни. Я встречался с «Ювентусом», когда они были здесь, в Лос-Анджелесе. Конечно, 20 лет жизни не вычеркнешь просто так, но это не значит, что я должен буду там работать. Посмотрим, что будет в будущем. Я всегда буду связан с командами, за которые играл», — цитирует пресс-служба ФИФА Кьеллини.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 по 2022 год. Он сыграл за туринскую команду 561 матч, забил 36 голов и сделал 26 голевых передач.