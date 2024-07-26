Экс-полузащитник ЦСКА Гбамен продолжит карьеру в МЛС

«Нью-Йорк Ред Буллз» договорился о подписании контракта с бывшим полузащитником «Эвертона» Жаном-Филиппом Гбаменом, написал в Twitter журналист Фабрицио Романо.

28-летний ивуарийцем подпишет контракт до декабря 2026 года с опцией продления еще на один год. Сам игрок готов к переходу в МЛС, несмотря на переговоры с «Эспаньолом», «Анже», «Нантом» и «Метцем».

В прошедшем сезоне ивуарийский полузащитник выступал за «Дюнкерк»: 21 матч, 2 гола и 1 голевая передача.

С февраля по июнь 2022 года Гбамен играл за ЦСКА. В 13 матчах он забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.