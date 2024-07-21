Гол Альбы помог «Интер Майами» обыграть «Чикаго Файр» в матче МЛС

«Интер Майами» победил «Чикаго Файр» в матче МЛС — 2:1. Игра прошла в Форт-Лодердейле.

У победителей отличились Матиас Рохас (6-я минута) и Жорди Альба (75-я). Единственный гол «Чикаго» забил Рафаэль Кцихос (74-я).

Лионель Месси не принимал участие в этом матче из-за травмы.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 53 очка в 25 играх. «Чикаго» занимает 14-е место с 25 баллами.

В следующем туре «Интер Майами» сыграет 25 августа с «Цинциннати», а «Чикаго» в этот же день встретится с «Нью-Йорк Сити».