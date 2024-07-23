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Сегодня, 06:50

Лионель Месси из-за травмы пропустит Матч звезд МЛС

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит Матч звезд МЛС, сообщает ESPN.

Форвард не сможет принять участие в игре из-за травмы ноги, полученной в финале Кубка Америки-2024 против Колумбии (1:0 доп. вр.).

Также Матч звезд МЛС пропустит другой форвард «Интер Майами» Луис Суарес.

Матч звезд МЛС пройдет 25 июля в Коламбусе (США) и начнется в 03.00 (мск). В игре примут участие команда лучших футболистов МЛС и команда лучших игроков мексиканской лиги MX.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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