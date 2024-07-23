Лионель Месси из-за травмы пропустит Матч звезд МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит Матч звезд МЛС, сообщает ESPN.

Форвард не сможет принять участие в игре из-за травмы ноги, полученной в финале Кубка Америки-2024 против Колумбии (1:0 доп. вр.).

Также Матч звезд МЛС пропустит другой форвард «Интер Майами» Луис Суарес.

Матч звезд МЛС пройдет 25 июля в Коламбусе (США) и начнется в 03.00 (мск). В игре примут участие команда лучших футболистов МЛС и команда лучших игроков мексиканской лиги MX.