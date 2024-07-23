Источник: Миранчук может в ближайшие часы перейти в «Атланту» за 12 миллионов евро

«Атланта» близка к завершению трансфера полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, американский клуб может в ближайшие часы закрыть сделку по переходу 28-летнего россиянина за 12 миллионов евро.

«Аталанта» готова продать хавбека и уже подписала ему замену в лице Николо Дзаньоло.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин забил 4 гола и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за бергамасков во всех турнирах.