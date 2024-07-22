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Сегодня, 06:30

Месси трогательно обратился к «Интер Майами» после церемонии в честь его 45-го титула в карьере

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поблагодарил клуб за церемонию в свою честь, которую провели перед матчем регулярного чемпионата МЛС против «Чикаго» (2:1).

Клуб организовал чествование Месси, который выиграл со сборной Аргентины Кубок Америки-2024. Этот титул стал для футболиста 45-м в карьере.

Перед игрой с «Чикаго» «Интер» организовал церемонию, в рамках которой в центре поля появился плакат с изображением числа «45», вокруг которого стояло 45 детей, каждый из которых держал картинку с титулами Месси.

«Огромное спасибо за признание, «Интер Майами»! Было приятно разделить этот момент с нашими людьми на поле», — написал в соцсетях Месси.

Лионель Месси является самым титулованным футболистом в истории.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
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«Интер Майами» провел чествование Месси в честь завоевания им 45-го титула

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