Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии ESPN

Американский спортивный канал ESPN составил рейтинг 25 лучших футболистов XXI века.

Первое место в этом списке занял нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым располагается португальский форвард «Аль-Насра», а замыкает тройку экс-игрок сборной Франции, «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.

Топ-25 футболистов XXI века по версии ESPN

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Тьерри Анри (Франция)

4. Зинедин Зидан (Франция)

5. Лука Модрич (Хорватия)

6. Килиан Мбаппе (Франция)

7. Андрес Иньеста (Испания)

8. Хави (Испания)

9. Роналдо (Бразилия)

10. Роналдиньо (Бразилия)

11. Златан Ибрагимович (Швеция)

12. Кевин де Брейне (Бельгия)

13. Тони Кроос (Германия)

14. Серхио Рамос (Испания)

15. Карлес Пуйоль (Испания)

16. Карим Бензема (Франция)

17. Серхио Бускетс (Испания)

18. Роберт Левандовски (Польша)

19. Кака (Бразилия)

20. Неймар (Бразилия)

21. Андреа Пирло (Италия)

22. Уэйн Руни (Англия)

23. Патрик Виейра (Франция)

24. Луис Суарес (Уругвай)

25. Джанлуиджи Буффон (Италия)