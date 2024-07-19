Белоус оценил вероятность воссоединения братьев Миранчуков в «Атланте» из МЛС
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус рассказал, что думает о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту» из МЛС.
«К переходу Миранчука в «Атланту» отношусь очень позитивно. Мы сейчас не рассматриваем США как дружественное или недружественное государство, тут все очевидно. Но с позиции расширения рамок сознания и футбольного интереса — это здорово. Не зря же многие футболисты уже на протяжении многих лет переходят в американскую лигу. Поэтому, как по мне, может получиться хорошая история», — цитирует Быкова Legalbet.
Также он предположил, возможно ли воссоединение братьев Миранчуков в «Атланте».
«Думаю, такой исход маловероятен. Потому что Алексей все-таки уже успел зарекомендовать себя в Европе, а Антон по сути нигде, кроме России, толком не играл. Его эстонский период карьеры не беру», — добавил специалист.
28-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он стал победителем Лиги Европы вместе с итальянским клубом.
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18
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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