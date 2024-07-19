Кавазашвили: «Миранчук точно не затеряется в МЛС»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед».

«Не понимаю, почему переход Миранчука в «Атланту» должен кого-то удивлять. Всем известно, что в американских клубах платят намного больше, чем в европейских. Полагаю, поэтому Леша туда и переходит. Тем более в Америке совершенно другой футбол. Он там не так развит, как в Европе. А с тем мастерством, которое есть у Миранчука, и тем опытом игры в хороших европейских клубах, он им пригодится. Там на месте его уже оценят. Если он не приживется или не потянет, то подержат его годик и отправят назад. Не скажу, что Леша будет главной звездой своей новой команды или лиги в целом, но думаю, что он точно там не затеряется», — цитирует Legalbet Кавазашвили.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.