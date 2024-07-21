«Брайтон» продолжает переговоры с «Интер Майами» по Гомесу

Между «Брайтоном» и клубом МЛС «Интер Майами» проходят переговоры о потенциальной сделке по полузащитнику Диего Гомесу, сообщает Sky Sports News.

По данным источника, первоначальное предложение составляет 12 миллионов фунтов (14 миллионов евро). Пока сделка не заключена, и 21-летний футболист сосредоточен на предстоящем олимпийском футбольном турнире, где он будет капитаном сборной Парагвая.

«Мой агент разговаривает с «Интер Майами» и «Брайтоном», я приехал сюда [на Олимпиаду], чтобы совершить прыжок в Европу. Я надеюсь, что это произойдет, а там как Бог пожелает», — сказал Гомес.

В сезоне-2024 полузащитник сыграл за «Интер Майами» 12 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.